Torino, Juric: "Errore gravissimo dell'arbitro"

12-02-2022 23:38

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato a Sky dopo la sconfitta interna contro il Venezia. Nel mirino l’arbitro e il Var per il gol annullato a Belotti nel finale di partita: “A volte è difficile commentare. Contro il Sassuolo è stato battuto un fallo laterale 15 metri in avanti, se questo è fuorigioco… Non è che sta ostacolando”.

“Non mi sembra ci sia stato il blocco: di cosa stiamo parlando? Sono cose gravissime, come il fallo laterale con il Sassuolo. Sono cose difficili da spiegare. Poi va bene così, la squadra ha fatto una grandissima partita a Sassuolo, ha preso gol all’ultimo minuto, come a Udine, stasera ce l’hanno annullato. Finché la partita è stata quello che abbiamo provato è andata bene, quando loro hanno cambiato abbiamo fatto più fatica”.

OMNISPORT