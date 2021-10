Torino, Juric: "Potevamo fare di più, dobbiamo crescere"

Il tecnico del Torino Ivan Juric commenta la sconfitta di misura contro la Juventus nel derby della Mole. I granata hanno schierato oggi la sua formazione titolare più giovane in una partita di Serie A (24 anni e 45 giorni) dal maggio 1996 contro la Lazio.

Queste le sue parole:

“Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, avremmo potuto fare più male alla Juve, non ci siamo riusciti, nel secondo loro hanno accelerato, noi abbiamo tenuto per lunghi tratti. I ragazzi danno il massimo ma non è il massimo della vita […] Mancano gli attaccanti, tanta roba, non ho cambi in mezzo per le caratteristiche che servono, dobbiamo migliorare tecnicamente, dispiace perché per lunghi tratti è stata una partita ottima. Secondo me ci mancano conoscenze del gioco, nel secondo tempo dovevamo andare a destra, su Bernardeschi, ora non abbiamo ancora questa lucidità di capire e cambiare, deve venire con il tempo, ci sono sempre situazioni su cui puoi fare meglio”.

OMNISPORT | 02-10-2021 20:33