Torino, Juric richiesto in Premier League

05-11-2022 11:41

Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese Tuttosport, il tecnico del Torino Ivan Juric sarebbe finito nel mirino di una formazione di Premier League. Nello specifico parla del Nottingham Forest, storica squadra inglese ma che al momento è impegnata in una difficilissima lotta per non retrocedere in Championship.

Juric al momento è sotto contratto coi granata fino al 2024, ma ci sono molte tensioni interne riguardanti il mercato e la gestione della rosa, così come è emerso anche dalla lite estiva con Vignati. Non è dunque da escludere, sempre secondo il quotidiano, che le strade di Juric e del Torino si separino già nel corso della stagione.