Torino, Juric: “Siamo in un momento no”

27-02-2022 15:30

Ivan Juric, allenatore del Torino, analizza la sconfitta in casa contro il Cagliari: “Abbiamo fatto per un’ora un’ottima partita, creando tanto e con Cragno che è stato spettacolare. Abbiamo subito poi un altro gol da fallo laterale e questo e’ inaccettabile. Manchiamo di concentrazione in certi momenti, bisogna cercare di riprendere la via giusta con un po’ più di umiltà”. Aggiunge il tecnico granata: “La squadra sta dando il massimo dall’inizio, il Gallo oggi ha fatto di nuovo gol e ci sta dando una grande mano. Ma in questo momento non basta. Il nostro momento negativo è iniziato con il Sassuolo, abbiamo poi perso tutte partite equilibrate ma che non riusciamo a portare dalla nostra parte. E’ normale che ci sono momenti che le cose non vanno bene, che qualche giocatore ha un piccolo calo e alla fine paghi con i risultati”.

