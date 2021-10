Torino, Juric sul mercato granata: "Mi auguro che in futuro le mie parole vengano ascoltate"

29-10-2021 17:14

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Sampdoria valida per l’undicesima giornata di Serie A TIM. Il Torino ha subito gol in tutte le ultime cinque gare interne contro la Sampdoria in Serie A: solo una volta i granata non hanno mantenuto la porta inviolata per sei partite casalinghe consecutive contro i blucerchiati nella competizione, tra il 1987 e il 1993.

Queste le parole di Juric, che inizia subito con un attacco alla società in sede di mercato augurandosi che le sue parole in futuro vengano ascoltate:

“Io voglio crescere e arrivare al massimo possibile. Ho già fatto errori perché ho accettato cose che non dovevo accettare, sono stato troppo permissivo e certe cose le stiamo pagando. Su certe situazioni non sono stato convincente. Ho firmato un contratto triennale, voglio un Torino forte, devo far crescere la squadra. Dopodiché mi auguro che la mia parola abbia un peso maggiore, perché nell’ultimo mercato non è stata ascoltata. Io voglio assumermi le mie responsabilità perché poi se le cose vanno male saremo io e il mio staff ad essere esonerati. Cairo? Penso che bisogna conquistare tutto, soprattutto con il presidente. Io adesso ho uno staff medico che mi piace. Bisogna conquistare la sua fiducia e bisogna dimostrargli allenamento dopo allenamento che vogliamo questa fiducia. Dobbiamo guadagnarci credibilità davanti ai tifosi e al presidente”.

Poi una parola anche sulla partita con la Sampdoria, che si disputerà allo Stadio Olimpico Grande Torino:

“Ci attende una partita molto difficile ma che sarebbe importantissimo vincere, loro sono quelli dello scorso anno con Caputo in più. Nei miei ragazzi c’è un po’ di stanchezza, abbiamo un giorno e mezzo per recuperare le energie, se non entriamo al meglio in campo fin da subito ci saranno problemi. Praet già con il Milan doveva giocare titolare ma il giorno prima ha avuto una distorsione alla caviglia, lo staff medico è stato bravissimo a far in modo che fosse a disposizione. Ha la caviglia dolorante, vedremo come sta domani. Pjaca non è ancora disponibile, dovrebbe tornare dopo la sosta, Verdi invece sta meglio ed è a disposizione”.

Juric analizza anche le ultime prestazioni granata, ottime da un punto di vista tecnico ma pessima per quanto riguarda i punti conquistati:

“La mia sensazione è che la squadra è in crescendo, ma il calcio non dà mai certezze, bisogna stare molto attenti perché a volte si fanno anche passi indietro. Abbiamo affrontato la sfida col Milan in modo ottimale, ma al momento ci gira un po’ male. Non dobbiamo perdere concentrazione. Noi siamo la stessa squadra dello scorso con pochi nuovi giocatori; qualcuno è tornato dai prestiti, ma sono giocatori che erano stati scartati”.

Infine, l’ex allenatore del Verona spende qualche parola per Andrea Belotti, in rottura con la società e in procinto di lasciare la Mole:

“Anche l’altro giorno poteva fare due gol, vorrei che lavorasse con calma e serenità, in modo da migliorare la condizione. Non penso che Andrea andrà in Nazionale la prossima settimana. A me viene voglia di proteggerlo perché vedo un ragazzo che ha tanta voglia, che lavora a 1000. Belotti mi ha detto quest’estate che vuole rimanere fino a fine stagione e poi valutare con calma. Quando uno rifiuta tanti soldi io gli credo, è un ragazzo pulito. Se lui farà bene si crescerà. Le parole di Belotti sono state chiare, belle, pulite, io gli credo. Chi gioca domani tra Belotti e Sanabria in attacco? Vedremo, devo ancora pensarci bene”.

OMNISPORT