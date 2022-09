Torino: Juric via a gennaio?

17-09-2022 10:27

Ivan Juric potrebbe chiedere di rescindere il contratto con il Torino. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport, che confronta le parole del tecnico pronunciate nella conferenza stampa di ieri con quanto successo nel secondo anno della sua permanenza a Verona. Gennaio, quindi, diventa un mese fondamentale per i granata: Cairo infatti dovrà dare un segnale inevitabile al proprio tecnico, che ad agosto considerava incompleta la squadra. Il tecnico infatti vorrebbe lavorare con calciatori di proprietà della squadra granata e non con elementi in prestito che non sono certi della permanenza sotto la mole. Nella sessione estiva, infatti, sono arrivati solo pochissimi giocatori a titolo definitivo. Molte operazioni, infatti, sono state perfezionate solo mediante prestiti con diritto di riscatto. La campagna acquisti ha portato a Juric alcuni calciatori come Schuurs, Karamoh, Vlasic, Ilkhan e Miranchuk.