Torino: l'acquisto di Praet rimandato a gennaio

03-09-2022 11:30

Torino e Praet, un matrimonio che si farà. Restano i buoni rapporti con il centrocampista che il Leicester non ha voluto cedere ed ogni discorso può essere rimandato a gennaio. Seconto Tuttosport, per il direttore Vagnati l’affare è solo rimandato. I granata ci hanno provato, il Leicester non ha aperto le porte. “Lui voleva venire a Torino e non è stato un problema economico e neppure di altro tipo ma una scelta legittima del Leicester di non far partire il giocatore” le parole di Vagnati su Praet. Ma il discorso non è chiuso: se il belga non troverà spazio in Premier, a gennaio la trattativa riprenderà e l’ex Samp potrà tornare sotto la Mole.