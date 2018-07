Torino, Mazzarri detta la linea

Walter Mazzarri detta la linea in vista della prossima stagione. Il tecnico del Torino, durante la presentazione della squadra nel ritiro di Bormio, suona la carica: "Abbiamo creato presupposti buoni per fare un ritiro importante. Vogliamo parlare poco e fare i fatti e dare soddisfazione a questo pubblico fantastico".

Per provare a tornare a giocare in Europa, il Toro deve ripartire da quanto di buono fatto vedere sul finale dello scorso campionato: "Dobbiamo ripartire dalle ultime giornate, dove abbiamo giocato come piace a me – prosegue l’ex allenatore di Napoli e Inter -. Ripartire forte, con poche chiacchiere, dobbiamo correre molto, stare uniti e non mollare mai come è nello spirito di questa gente".

Intanto, Belotti (autore di una quaterna all’esordio) e compagni hanno travolto la Bormiese con un rotondo 14-0 nella prima amichevole stagionale: "Era previsto fossimo un po’ imballati ma abbiamo cercato di fare quello che avevamo preparato. Siamo contenti. Domani pomeriggio li farò riposare. Nella prossima settimana faremo un lavoro più brillante per fare le due amichevoli e per far giocare tutti, e poi prepareremo il ritorno a Torino dove andremo sulla velocità".

SPORTAL.IT | 15-07-2018 12:05