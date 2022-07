03-07-2022 15:38

Siamo ormai ai dettagli per un nuovo arrivo in casa Toro: si tratta di Brian Bayeye, esterno del Catanzaro classe 2000 che lunedì dovrebbe effettuare le visite mediche per essere subito a disposizione dell’allenatore Ivan Juric. Il giocatore, di nazionalità francese ma di origine congolese, l’anno scorso ha totalizzato ben 7 assist in 30 presenze ed era seguito sul mercato anche dal Napoli.

Una mossa, quella dell’acquisto di Bayeye, che apre le porte della cessione per il nigeriano Ola Aina: l’esterno ha solo più un anno di contratto, e l’utilizzo scarso nella seconda parte di stagione potrebbe essere il preludio ad un’operazione in uscita. Magari verso la Premier, che nella scorsa sessione invernale aveva mostrato interesse da parte di diversi club.

