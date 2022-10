30-10-2022 08:29

Il Milan fa visita al Torino (fischio d’inizio ore 20:45) con il chiaro intento di fare bottino pieno e rispondere al Napoli di Luciano Spalletti. Un dubbio per Stefano Pioli.

Torino-Milan, vincere e poi pensare al Salisburgo

Per la 12a giornata di Serie A, il Milan sarà di scena sul campo del Torino. Una gara tutt’altro che semplice per i rossoneri. I granata sono una squadra molto ben organizzata con Ivan Juric molto abile a mettere nei guai le certezze altrui.

Il Diavolo vuole i tre punti per tenere il passo del Napoli, devastante contro il Sassuolo, e mantenere invariata la distanza da Inter e Juventus, entrambe in ripresa. Inoltre, c’è la volontà di prepararsi al meglio alla decisiva sfida di mercoledì sera contro il Salisburgo. In palio il pass per gli ottavi di Champions League. Ballottaggio De Ketelaere-Diaz per la maglia di regista.

Rosario Abisso, l’arbitro di Torino-Milan

La partita Torino-Milan, valida per il 12° turno di Serie A, sarà diretta da Rosario Abisso. Assistenti il duo Di Vuolo-Yoshikawa. Fabio Maresca sarà il quarto uomo. Al VAR ci sarà, invece, Gianluca Aureliano.

I precedenti con il fischietto siciliano sorridono ai rossoneri: sei vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. L’ultimo precedente nella stagione 2020/21: vittoria dei rossoneri sul Cagliari per 2-0.

Torino-Milan, probabili formazioni: dubbio sulla trequarti

Stefano Pioli non ha ancora deciso a chi affidare la maglia da trequartista. In corsa Charles De Ketelaere e Brahim Diaz.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Pellegri. All. Juric

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Pobega; Messias, Diaz, Leao; Origi. All. Pioli

Torino-Milan, i precedenti: attenzione al pareggio

In 76 sfide disputate in casa del Torino, ben 36 volte la sfida è finita in parità. Sono 22 i successi granata e 18 quelli rossoneri. Nell’ultimo faccia a faccia, nessun gol a referto. Nelle ultime 11 sfide di Serie A tra Torino e Milan in casa dei granata, si sono verificati ben sette pareggi (due vittorie per parte completano il bilancio).

Da notare che il Toro non realizza una rete in Serie A contro il Milan da 464 minuti (esclusi recuperi): l’ultimo gol segnato dai granata ai rossoneri nella competizione è quello di Andrea Belotti al 76’ di Torino-Milan 2-1 del 26 settembre 2019 (data dell’ultimo successo del Torino contro il Diavolo).

Serie A, Torino-Milan: dove seguirla in tv e in streaming

La partita tra Torino e Milan verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN: per vederla in tv sarà necessario scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile o su dispositivi mobili o attraverso Timvision Box. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’ il derby della Mole sarà visibile in tv sul canale 214 del bouquet Sky.

