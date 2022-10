23-10-2022 09:55

Il Milan continua a viaggiare a vele spiegate. Anche contro il Monza, la squadra di Stefano Pioli ha conquistato un successo netto e rotondo mettendo in evidenza tutta la qualità di Brahim Diaz che nelle ultime gare è stato un protagonista assoluto in maglia rossonera. Nella serata di San Siro all’appello manca soltanto Charles De Ketelaere.

Milan-Monza: scoppia il caso De Ketelaere

Ancora una volta Stefano Pioli decide di far partire il talento belga arrivato quest’estate soltanto dalla panchina. L’occasione per lui arriva ad inizio ripresa quando Diaz si ferma a causa di un problema fisico. Il belga entra in campo ma continua a dimostrare un atteggiamento timido e spaurito. La palla buona per scacciare dubbi e insicurezze arriva nel finale di gara con l’ex Brugges che sbaglia un gol clamoroso davanti alla porta. Una situazione simile a quella capitata contro il Chelsea quando la sua conclusione è diventata un passaggio per il portiere avversario.

Milan, il gesto di De Ketelaere è preoccupante

A fine gara i giocatori del Milan decidono di andare a festeggiare la vittoria sotto la Curva. Tutti tranne Charles che visibilmente deluso decide di far rientro negli spogliatoi a testa bassa senza festeggiare la vittoria con il resto della squadra. E’ indubbio che il calciatore belga sperasse in una partenza diversa per la sua nuova avventura con la maglia del Milan. Pioli continua a coccolarlo: “Ha qualità, deve pensare e deve credere – ha detto il tecnico rossonero – ha tutto per poter incidere nella nostra fase offensiva. Lo sta facendo e credo possa fare di più e lo sa anche lui. Il suo è un percorso lungo che necessita tempo nel quale vedrà prestazioni buone e me buone. Ma la sua volontà fare la differenza ed arriverà al suo livello che è sicuramente alto”.

Milan, De Ketelaere tiene in ansia i tifosi

Sui social i tifosi del Milan sembrano essere particolarmente appassionati alla vicenda. De Ketelaere è stato il colpo del mercato rossonero con una lunga trattativa e circa 35 milioni di spesa. I tifosi però sul giocatore si dividono. Per Walter il caso non esiste: “State costruendo un caso sul nulla, anziché sostenerlo. E’ andato sotto la curva ma ovviamente arrabbiato. E’ un atteggiamento comprensibile”. Per Gabriele invece c’è una soluzione molto semplice: “Basta un cazzotto di Ibra”.

Le soluzioni per riuscire a far rientrare questo caso sembrano esserci tutte: “Ci vorrà tutta la stagione e il miglior Pioli”, sostiene Luca. E ancora: “Ricordo bene come trattavano Leao e cosa dicevano su Tonali e Kalulu, tempo al tempo”. E ancora: “E’ lo stesso discorso da inizio anno. Va solo lasciato tranquillo. Deve trovare la sua giusta dimensione e ambientarsi al meglio. Le qualità ci sono e le ha già fatte intravedere”.