22-10-2022 20:53

Il Milan non ha avuto grossi problemi a sbarazzarsi del Monza di Berlusconi e Galliani. A San Siro finisce 4-1 per la banda guidata dal tecnico Stefano Pioli, grazie alle reti di Brahim Diaz, che sigla una doppietta d’autore, di Origi e di Leao.

Il Milan è imbattuto da otto derby lombardi in Serie A (6V, 2N), dopo aver perso quattro dei primi sette di questi match nella gestione Pioli (2V, 1N).

La rete del Monza è arrivata invece con Ranocchia, che ha segnato su punizione il suo primo gol in Serie A. Il Monza, tra l’altro, è una delle tre squadre, con Real Madrid e Lorient, ad avere più di un giocatore a segno su punizione diretta in questa stagione nei big-5 campionati europei (Sensi e appunto Filippo Ranocchia per i brianzoli).

Brahimz Diaz super ma poi si fa male: quanti infortuni muscolari per il Milan

Lo spagnolo numero 10 ha giocato una gran bella partita, segnando una doppietta con due reti davvero stupende. La prima con una progressione palla al piede iniziata a centrocampo, il secondo con un bel contro-movimento concluso con un tiro a incrociare sul secondo palo.

Diaz, che ha già eguagliato la sua miglior stagione realizzativa in Serie A con quattro gol, come nel 2020/21 è terzo giocatore spagnolo riuscito a segnare una doppietta con il Milan in Serie A, dopo Suso (due) e Javi Moreno.

“Sempre al vostro servizio!” il commento social dell’iberico subito dopo la gara, il numero 10 è però stato costretto a lasciare il campo in anticipo (sostituito da De Ketelaere) per un problema muscolare, così come anche il terzino destro Sergino Dest, anche lui uscito dal campo, prima di Diaz, per noie muscolari.

Non si placano dunque i problemi fisici, e muscolari soprattutto, che stanno affliggendo i rossoneri, ma al momento la rosa di Pioli sta reggendo alla grande.

Tatarusanu a DAZN: “La risposta alle critiche è sul campo”

Il portiere titolare del Milan Mike Maignan ne avrà ancora per parecchio tempo, ma fino a questo momento il secondo portiere Tatarusanu non sta poi giocando male, anche se è parlo abbastanza lento sulla punizione di Ranocchia.

Ai microfoni di DAZN, il 36 portiere rossonero ha parlato anche delle critiche ricevute ultimamente:

“Nel calcio, anche per la squadra, ci sono ogni volta commenti positivi e negativi. La migliore risposta è sul campo e oggi ho dimostrato quello che so fare”.

Per Tatarusanu praticamente un assist per la prima rete di Brahim Diaz:

“E’ il primo assist che realizzo, sono davvero molto contento. Con questo passaggio abbiamo sbloccato la partita e ottenuto una vittoria importante”.

Infine, anche un commento sul portiere titolare Maignan:

“Abbiamo un buon rapporto tra di noi, parliamo dopo le partite e anche in allenamento. Era in grande forma, mi dispiace”.

Milan, Pioli vede i lati positivi: “Rischiato poco e costruito molto”

Il Milan ha vinto sette delle ultime otto sfide contro squadre neopromosse in Serie A (1N), con un punteggio complessivo di 20-5 nel parziale. Anche oggi i rossoneri hanno avuto la superiorità territoriale, anche se solo col gol di Origi si sono potuti leggermente rilassare.

Ai microfoni di DAZN, il tecnico rossonero Stefano Pioli commenta la gara odierna contro il Monza:

“Si poteva gestire un po’ meglio la palla nella prima frazione facendoli correre un po’ di più anche se poi è andata bene. La squadra ha iniziato bene la gara: ha rischiato poco e costruito tanto. Tutte cose molto positive se non ancora qualche qualche soprattutto nella gestione che poi non ci permette di controllare meglio la partita”

Pioli commenta anche la prestazione di Brahim Diaz, molto più efficace sotto porta rispetto alla passata stagione:

“Gli piace partite dal centro-destra, oggi doveva rimanere un po’ più alto. Quando sta bene si nota, ha la gamba fresca, gli avversari fanno fatica a prenderlo. Ha avuto un affaticamento muscolare: non sembra nulla di grave nè per lui, nè per Dest”.