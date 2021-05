Torino, Nicola: "Traditi dall'ansia, dipende tutto da noi"

In vista del match contro la Lazio, il tecnico del Torino Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa: “Ho detto ai miei giocatori che nelle ultime due partite siamo stati traditi da un eccesso di energia, da una voglia smisurata di raggiungere l’obbiettivo. Contro la Lazio dobbiamo invece dosarci meglio: dipende tutto da noi. La squadra merita di centrare il suo traguardo, lo ha dimostrato. La troppa ansia ci ha ostacolato ma ci sono i valori giusti per rimediare”.

Giocheranno i migliori nonostante la presenza di alcuni giocatori acciaccati e diffidati: “Saremo in sedici e tutti vogliosi di ritornare sui livelli espressi prima del doppio stop. Tra i diffidati c’è Belotti? Sì, ma il capitano è esperto e saprà gestirsi, lui è molto importante per noi. Intendiamo giocarci al massimo questo recupero portando la nostra identità e del sano entusiasmo per dimostrare quei valori che devono permetterci di conquistare il traguardo”.

Al Torino basta un punto per salvarsi: “Sì, ma noi stiamo lavorando su noi stessi: dobbiamo tornare a dimostrare i nostri punti di forza sul piano del gioco e del carattere. Un risultato positivo passa da qui. Interessa soprattutto riuscire a esprimere noi stessi. Il confronto con i tifosi? Importante perché ci ha trasmesso un certo tipo di messaggio, ci ha fato capire che dobbiamo solo ritrovare il giusto livello di energia e non andare fuori giri. Così come sono utili le analisi sul comportamento tecnico, tattico ed emotivo che del resto sempre facciamo”.

Bisogna archiviare la disfatta con lo Spezia: “Sono straconvinto che i miei giocatori riusciranno a dimostrare quello che sono sempre stati. A La Spezia non c’è stato un problema di paura ma di eccessiva energia. Una condizione in cui vuoi talmente tanto una cosa che anziché essere più fluido sei più contratto. Contro la Lazio mi aspetto che tutti i giocatori credano di riuscire a esprimere se stessi”.

OMNISPORT | 17-05-2021 18:19