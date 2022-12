Torino: non solo Lukic, anche altri potrebbero lasciare

23-12-2022 11:56

La dirigenza del Torino non sta ragionando solamente sul futuro dei calciatori in scadenza nel 2023, ma anche sul futuro dell’allenatore Ivan Juric e dei senatori della rosa, i quali avranno il contratto in scadenza tra poco più di diciotto mesi: si parte da Milinkovic-Savic a Ricardo Rodriguez, passando per Singo e Vojvoda, fino a Lukic e Linetty. Secondo Tuttosport, i granata vogliono evitare un nuovo caso Belotti e, nonostante Lukic sembra certo di una cessione (secondo Cairo “sarà ceduto, ma non svenduto”), si lavora per provare a trattenere più a lungo almeno Singo, mentre si proveranno a sentire le volontà dei giocatori sopraccitati relativamente ad una loro permanenza.