Torino, per Belotti spunta l'opzione Fiorentina

23-05-2022 14:26

Per Andrea Belotti spunta l’ipotesi Fiorentina in vista della prossima stagione. La Viola, che si è qualificata per la prossima edizione della UEFA Conference League, cerca un attaccante titolare in vista della prossima stagione, dato che Piatek non verrà riscattato e Cabral non ha ancora le spalle abbastanza larghe da reggere da solo il peso dell’attacco.

Come scrive TMW, però, Belotti aspetterà l’incontro tra Juric e Urbano Cairo prima di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro, ma il tempo inizia ormai a scarseggiare.