12-03-2023

Tutti lo davano titolare fisso visto il suo ottimo rendimento nelle ultime giornate e invece, tra le fila del Torino, l’attaccante di movimento Yann Karamoh non farà parte nemmeno dei convocati di mister Ivan Juric in vista del lunch match della ventiseiesima giornata di Serie A contro il Lecce al “Via del Mare”. A fermare l’ex Inter e Parma, nello specifico, un problema al polpaccio dell’ultimo minuto. Assenti anche Vlasic, Lazaro, Zima e Vieira. Ecco la lista dei giocatori a disposizione in Salento:

PORTIERI: Milinkovic-Savic, Fiorenza, Gemello. DIFENSORI: Bayeye, Schuurs, Buongiorno, Gravillon, Rodriguez, Singo, Djidji, Vojvoda, Aina, N’Guessan. CENTROCAMPISTI: Ilic, Adopo, Gineitis, Linetty, Ricci, Ciammaglichella. ATTACCANTI: Sanabria, Pellegri Seck, Radonjic, Miranchuk.