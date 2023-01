Torino, problemi con Milinkovic-Savic: si pensa a un'alternativa

20-01-2023 20:26

Vanja Milinkovic-Savic ha ancora un anno e mezzo di contratto con il Torino, ma i discorsi per un eventuale rinnovo si sono un attimo interrotti. Il presidente Urbano Cairo ha infatti indicato al direttore sportivo Davide Vagnati di fare attenzione al bilancio e quindi agli ingaggi dei calciatori.

Se la situazione non dovesse sbloccarsi presto, allora il Torino potrebbe fare una rivoluzione tra i pali già in estate. Come riportato da Tuttosport, il club granata e il tecnico Ivan Juric hanno infatti messo gli occhi su Alessio Cragno, che quest’anno sta giocando davvero poco a Monza.