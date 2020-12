Torino pronto a bussare a casa Milan

Con appena 270 minuti giocati, seppur spalmati in 11 presenze, ma solo tre delle quali da titolare, Rade Krunic non è certo stato uno dei protagonisti del Milan nella prima parte di stagione.

Il centrocampista bosniaco ha trovato più spazio in Europa League, ma a gennaio potrebbe presentarsi la possibilità di cambiare aria. Sulle sue tracce, come riporta ‘La Stampa’, è infatti tornato il Torino, che lo ha inseguito a lungo nelle ultime sessioni di mercato, anche prima dell’arrivo sulla panchina granata di Marco Giampaolo, che ha lanciato Krunic ai tempi dell’Empoli.

Il Toro è alla caccia di un centrocampista di qualità e potrebbe prendere contatti con il Milan, ma la trattativa si annuncia in salita perché i rossoneri non vorrebbero privarsi di una valida alternativa a centrocampo per il prosieguo della stagione.

OMNISPORT | 28-12-2020 14:55