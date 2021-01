Torino, rilancio per Lobotka: incontro con il Napoli a giorni

La cessione di Stanislav Lobotka dal Napoli al Torino sembra vicina a sbloccarsi. I granata sono da tempo sulle tracce di un rinforzo per il centrocampo e hanno individuato nello slovacco l’uomo giusto. Tuttavia le parti sembravano lontane fino a qualche settimana fa.

Nel frattempo qualcosa sembra essere cambiato, dato che ‘Tuttosport’ suggerisce che Vagnati e Giuntoli dovrebbero incontrarsi nei prossimi giorni per imbastire una possibile trattativa.

Da convincere ci sarebbe lo stesso giocatore, non convinto della destinazione piemontese. I due club sembrano tuttavia propensi ad andare fino in fondo, e ci si aspetta di sbloccare la situazione in vista dei prossimi giorni.

OMNISPORT | 10-01-2021 13:38