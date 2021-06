Torino: summit col Crotone per Messias

Se da una parte gli sguardi sono rivolti agli Europei, dall’altra, in Serie A, il calciomercato è già iniziato. Il Torino è una di quelle formazioni che vuole sicuramente evitare di vivere una stagione come quella appena conclusa.

Ecco perchè la dirigenza granata è all’opera per regalare a mister Juric un tassello importante prima dell’inizio del ritiro. Si tartta di Junior Messias, retrocesso sul campo col Crotone, ma che rimane tra i protagonisti della scorsa serie A con i suoi 9 gol che però non sono bastati al club calabro per evitare la restrocessione in B. Il Crotone è ormai rassegnato a perdere il brasiliano che potrebbe restare in Serie A con la maglia del Toro.

Come riportato da ‘Sky Sport’, il Torino ha incontrato la società pitagorica per fare il punto della situazione: ad oggi rimane un’ampia distanza tra domanda ed offerta, anche se il grado di interesse resta immutato.

In ogni caso i granata del nuovo allenatore Juric dovranno accelerare nei prossimi giorni con una nuova proposta per avere la meglio sulla folta concorrenza, pronta a soffiare Messias alla società guidata da Urbano Cairo.

Il Torino è attento anche al reparto difensivo: qui piace Martin Caceres, seguito anche dal Cagliari. Prima, però, bisognerà attendere le mosse della Fiorentina che potrebbe rinnovare il contratto dell’uruguaiano in scadenza il prossimo 30 giugno.

OMNISPORT | 11-06-2021 10:50