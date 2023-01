Torino, trovato l'accordo con Ilic

26-01-2023 23:16

Sta per concretizzarsi un importante colpo di mercato per il Torino. È infatti arrivata l’accelerata decisiva con l’Hellas Verona per Ivan Ilic. Il centrocampista serbo classe 2001 sarà dunque un nuovo rinforzo dei granata, con il presidente Urbano Cairo che ha raggiunto l’accordo economico con gli scaligeri.

Negli ultimi giorni Ilic sembrava a un passo dall’Olympique Marsiglia, ma la destinazione non era tanto gradita al giocatore. Il Torino ha approfittato della volontà del serbo e ha raggiunto l’intesa con il Verona. Il contratto del centrocampista con i granata sarà fino al 2027. Nelle prossime ore le visite mediche.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE