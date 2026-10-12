Il Torino 2026-27 ha un monte ingaggi che sfiora i 48milioni lordi, un po’ meno rispetto all’ultimo anno. Cairo ha come al solito cercato di vendere al meglio i suoi giocatori migliori, ha poi tagliato tanti senatori arrivati a fine corsa e altri li ha rinnovati al ribasso. Il giocatore in rosa più costoso adesso è lo scozzese Chè Adams, seguito dall’altro attaccante, il “Cholito” Simeone e dal regista Mandragora tutti con ingaggi sopra i 3 milioni lordi. Importanti anche gli ingaggi di Casadei, del nuovo portiere Perri, del capitano Zapata, oltre che del fantasista Vlasic tutti ampiamente sopra i 2 milioni lordi per questa stagione. Ancora di poche centinaia di migliaia l’ingaggio del baby Cacciamani, uno dei più attesi in questa stagione.
Torino 2026-27, gli ingaggi di Zapata, Vlasic, Adams e tutti gli altri granata
|Giocatore
|Ingaggio lordo annuo
mln €
|Ché Adams
|3,3
|Giovanni Simeone
|3,1
|Rolando Mandragora
|3
|Cesare Casadei
|2,7
|Lucas Perri
|2,7
|Duvan Zapata
|2,7
|Nikola Vlasic
|2,5
|Nathan Patterson
|2,2
|Ricardo Rodriguez
|2,2
|Ardian Ismajli
|2,2
|Zakaria Aboukhlal
|2
|Pietro Comuzzo
|1,8
|Sandro Kulenovic
|1,8
|Saúl Coco
|1,8
|Gvidas Gineitis
|1,5
|Franco Israel
|1,5
|Pietro Pellegri
|1,2
|Rafik Belghali
|1,1
|Cristiano Biraghi
|1,1
|Eray Comert
|0,9
|Daniel Braganca
|0,9
|Alberto Paleari
|0,7
|Kien Fritz-Jim
|0,7
|Gaetano Oristanio
|0,7
|Emirhan Ilkhan
|0,3
|Alessio Cacciamani
|0,3
|Diego Mascardi
|0,3
|Fonte: da dati Capology.com