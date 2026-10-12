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Torino 2026-27, ingaggi e stipendi dei calciatori. Quanto guadagnano

Gli stipendi di tutti i calciatori del Torino 2026-27: da Zapata a Simeone, da Cacciamani a Saul Coco

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Redazione

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Il Torino 2026-27 ha un monte ingaggi che sfiora i 48milioni lordi, un po’ meno rispetto all’ultimo anno. Cairo ha come al solito cercato di vendere al meglio i suoi giocatori migliori, ha poi tagliato tanti senatori arrivati a fine corsa e altri li ha rinnovati al ribasso. Il giocatore in rosa più costoso adesso è lo scozzese Chè Adams, seguito dall’altro attaccante, il “Cholito” Simeone e dal regista Mandragora tutti con ingaggi sopra i 3 milioni lordi. Importanti anche gli ingaggi di Casadei, del nuovo portiere Perri, del capitano Zapata, oltre che del fantasista Vlasic tutti ampiamente sopra i 2 milioni lordi per questa stagione. Ancora di poche centinaia di migliaia l’ingaggio del baby Cacciamani, uno dei più attesi in questa stagione.

Torino 2026-27, gli ingaggi di Zapata, Vlasic, Adams e tutti gli altri granata

Giocatore Ingaggio lordo annuo
mln €
Ché Adams 3,3
Giovanni Simeone 3,1
Rolando Mandragora 3
Cesare Casadei 2,7
Lucas Perri 2,7
Duvan Zapata 2,7
Nikola Vlasic 2,5
Nathan Patterson 2,2
Ricardo Rodriguez 2,2
Ardian Ismajli 2,2
Zakaria Aboukhlal 2
Pietro Comuzzo 1,8
Sandro Kulenovic 1,8
Saúl Coco 1,8
Gvidas Gineitis 1,5
Franco Israel 1,5
Pietro Pellegri 1,2
Rafik Belghali 1,1
Cristiano Biraghi 1,1
Eray Comert 0,9
Daniel Braganca 0,9
Alberto Paleari 0,7
Kien Fritz-Jim 0,7
Gaetano Oristanio 0,7
Emirhan Ilkhan 0,3
Alessio Cacciamani 0,3
Diego Mascardi 0,3
Fonte: da dati Capology.com

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