Torino, Vagnati fissa l'agenda

In attesa di capire chi sarà il nome del prossimo allenatore, se Moreno Longo, attualmente in sella, o un altro nominativo, il neo direttore sportivo dei granata Davide Vagnati sembra già avere le idee chiare e l’agenda piena.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', l’ex uomo mercato della Spal ha giù incontrato l’amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta per trattare del possibile scambio tra Armando Izzo e Davide Gagliardini. L’ex atalantino è un obiettivo primario per il centrocampo del Toro, mentre la partenza del difensore dopo tre stagioni viene data quasi per scontata, complice anche la stima del tecnico dell’Inter Antonio Conte.

Ma il fronte degli ex giocatori dell’Atalanta nel Torino 2020-2021 potrebbe comprendere anche Giacomo Bonaventura. In scadenza con il Milan nel prossimo giugno, il trequartista è rappresentato da Mino Raiola, che ha già avuto contatti con lo stesso Vagnati.

Per convincere il giocatore potrebbe essere decisivo l’eventuale arrivo sulla panchina del Toro di Marco Giampaolo, che ha allenato Bonaventura al Milan e che è stimato dal presidente Cairo. La concorrenza è però forte, a partire dalle romane e dalla stessa Atalanta.



SPORTAL.IT | 18-05-2020 23:16