Torino: visite mediche per Nikola Vlasic

09-08-2022 22:27

Il croato Nikola Vlasic è arrivato a Torino. Come riporta il Corriere di Torino, il nuovo acquisto della squadra di Urbano Cairo prelevato dal West Ham è atterrato oggi a Caselle e domani effettuerà le classiche visite mediche di rito prima di apporre la firma sul contratto. Il vicecampione del mondo in carica arriva sotto la città della Mole in prestito con diritto di riscatto (si attende il comunicato ufficiale per conoscere le cifre esatte). Un colpo importante per il club allenato da Juric in vista della partenza di campionato contro il Monza