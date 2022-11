Torino, Vlasic: "Io mi riscatterei"

02-11-2022 11:11

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul futuro di Nikola Vlasic, sottolineando come la speranza del croato è che il Torino eserciti il diritto di riscatto del suo cartellino dal West Ham, fissato a 15 milioni di euro.

Cairo e il ds Vagnati preferiscono invece procedere con estrema cautela, in quanto vogliono valutare il classe ’97 nel lungo periodo, e soprattutto perché le tre maggiori spese affrontate sinora dal patron granata (Zaza, Niang e Verdi) si sono poi rivelate un flop. Juric caldeggia la sua permanenza, lui non pensa a una fuga alla Brekalo, ma diversi d.s. italiani e stranieri hanno iniziato a metterlo nel mirino. Il pericolo, dunque, non è da sottovalutare.