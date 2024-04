Partite di oggi al Torneo di Montecarlo: esordio per Sinner, Sonego e Medvedev al 2° turno

Quali partite si giocano oggi 9 aprile 2024 al torneo Atp Masters1000 di Montecarlo. Orari e sequenza dei match

Oggi al Master 1000 di Montecarlo si disputano gli ultimi match di secondo turno di singolare e di doppio, a cui manca anche l’ultimo di primo turno. Nel singolare saranno impegnate anche due italiani, con Jannik Sinner che esordirà contro lo statunitense Sebastian Korda – vincente ieri contro Alejandro Davidovich Fokina – e Lorenzo Sonego, entrato in tabellone come lucky loser grazie al ritiro di Carlos Alcaraz, che invece affronterà Felix Auger-Aliassime, che in precedenza aveva eliminato Luca Nardi.

Oltre agli azzurri oggi scenderanno in campo anche i top-10 Daniil Medvedev, il quale debutterà contro Gael Monfils in un’affascinante sfida, Holger Rune, che sfiderà Sumit Nagal – il primo indiano a vincere un match di singolare a Montecarlo -, Casper Ruud, contro Alejandro Tabilo, Hubert Hurkacz, in campo con il qualificato Roberto Bautista Agut, e Grigor Dimitrov, che invece affronterà il mattatore di Matteo Berrettini, Miomir Kecmanovic.

Le partite in programma oggi a Montecarlo

Le partite sono distribuite su 5 campi e vanno in sequenza. Non è pertanto possibile sapere in anticipo l’orario di tutti i match. In media una partita dura circa un’ora e mezza: da qui è possibile ricavare un orario plausibile di inizio della partita.

COURT RANIERI III 11:00 A. Popyrin (AUS)-[6] A. Rublev Sing 2°T a seguire S. Korda (USA)-[2] J. Sinner (ITA) Sing 2°T a seguire [WC] G. Monfils (FRA)-[4] D. Medvedev Sing 2°T a seguire [7] H. Rune (DAN)-[Q] S. Nagal (IND) Sing 2°T COURT DES PRINCES 11:00 [11] A. de Minaur (AUS)-T. Griekspoor (NED) Sing 2°T a seguire T. Etcheverry (ARG)-[12] S. Tsitsipas (GRE) Sing 2°T a seguire A. Tabilo (CHL)-[8] Casper Ruud (NOR) Sing 2°T a seguire M. Kecmanovic (SRB)-[9] G. Dimitrov (BUL) Sing 2°T COURT 2 11:00 [15] K. Kachanov-F. Cerundolo (ARG) Sing 2°T a seguire [10] H. Hurkacz (POL)-[Q] R. Bautista Agut (ESP) Sing 2°T a seguire [6] K. Krawetz (GER) / T. Puetz (GER)-K. Kachanov / A. Rublev Dop 2°T COURT 9 11:00 [LL] Lorenzo Sonego (ITA)-F. Auger Aliassime (CAN) Sing 2°T a seguire Z. Zhang (CHN)-[14] U. Humbert (FRA) Sing 2°T a seguire [1] R. Bopanna (IND) / M. Ebden (AUS)-M. Arevalo (ESA) / M. Pavic (CRO) Dop 1°T COURT 11 11:00 N. Lammons (USA) / J. Withrow (USA)-[3] M. Granollers (ESP) / H. Zeballos (ARG) Dop 2°T a seguire S. Gilles (BEL) / J. Vliegen (BEL)-[2] I. Dodig (CRO) / A. Krajicek (USA) Dop 2°T a seguire F. Cerundolo (ARG) / T. Etcheverry (ARG)-T. Griekspoor (NED) / H. Hurkacz (POL) Dop 2°T

Il tabellone con i risultati delle partite

Dove vedere le partite in diretta tv e streaming

Le partite del torneo di Montecarlo sono trasmesse in esclusiva da Sky. Per vederle è possibile fare qui un abbonamento a Now per vederle in streaming

