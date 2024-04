Partite di oggi al Torneo di Montecarlo: debutto di Sinner in doppio

Quali partite si giocano oggi 8 aprile 2024 al torneo Atp Masters1000 di Montecarlo. Orari e sequenza dei match

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Oggi al torneo di Montecarlo si disputano alcuni match del primo turno del singolare e del doppio. Nel singolare scendono in campo due azzurri: prima Luca Nardi contro il canadese Auger-Aliassime, tennista fortissimo ma reduce da un grave infortunio che ne ha falsato il ranking e Matteo Arnaldi contro l’indiano Nagal.

In campo anche alcuni dei tennisti più attesi, possibili outsider per la vittoria finale come il greco Tsitsipas, il bulgaro Dimitrov e il francese Humbert. Ma inutile nascondere che il principale motivo di interesse oggi è il debutto di Jannik Sinner. Il fresco numero 2 della classifica Atp fa il suo esordio nel torneo monegasco in doppio con Lorenzo Sonego. La partita è prevista per la serata, quasi in concomitanza con il doppio in cui è impegnato un altro azzurro ossia Lorenzo Musetti (ottimo vincitore al primo turno nel singolare). Il toscano in coppia con il cileno Jarry, sfida i numeri 8 del tabellone gli argentini Molteni-Gonzalez.

Le partite in programma oggi a Montecarlo

Le partite sono distribuite su 5 campi e vanno in sequenza. Non è pertanto possibile sapere in anticipo l’orario di tutti i match. In media una partita dura circa un’ora e mezza: da qui è possibile ricavare un orario plausibile di inizio della partita.

COURT RANIERI III 11:00 F. Auger-Aliassime (CAN)-[Q] L. Nardi (ITA) Sing 1°T a seguire [WC] V. Vacherot (MON)-[9] G. Dimitrov (BUL) Sing 1°T a seguire L. Djere (SRB)-[12] S. Tsitsipas (GRE) Sing 1°T a seguire [15] K. Khachanov-C. Norrie (GBR) Sing 1°T COURT DES PRINCES 11:00 D. Evans (GBR)-S. Ofner (AUT) Sing 1°T a seguire M. Arnaldi (ITA)-[Q] S. Nagal (IND) Sing 1°T a seguire A. Fils (FRA)-[LL] Y. Hanfmann (GER) Sing 1°T a seguire [Q] F. Coria (ARG)-[14] U. Humbert (FRA) Sing 1°T COURT 2 11:00 A. Popyrin (AUS)-[Q] C. Moutet (FRA) Sing 1°T a seguire H. Nys (MON) / J. Zielinski (POL)-[7] W. Koolhof (NED) / N. Mektic (CRO) Dop 1°T a seguire R. Safiullin-[Q] J. Munar (ESP) Sing 1°T a seguire [WC] J. Sinner (ITA) / L. Sonego (ITA)-S. Gille (BEL) / J. Vliegen (BEL) Dop 1°T COURT 9 11:00 J. Murray (GBR) / M. Venus (NZL)-N. Lammons (USA) / J. Withrow (USA) Dop 1°T a seguire F. Cerundolo (ARG)-[LL] D. Altmaier (GER) Sing 1°T a seguire A. Tabilo (CHI)-[Q] C. O’Connell (AUS) Sing 1°T COURT 11 11:00 L. Glasspool (GBR) / J. Rojer (NED)-T. Fritz (USA) / H. Rune (DEN) Dop 1°T a seguire N. Jarry (CHI) / L. Musetti (ITA)-[8] M. Gonzalez (ARG) / A. Molteni (ARG) Dop 1°T

Il tabellone con i risultati delle partite

Dove vedere le partite in diretta tv e streaming

Le partite del torneo di Montecarlo sono trasmesse in esclusiva da Sky. Per vederle è possibile fare qui un abbonamento a Now per vederle in streaming

Abbonati qui a Now per vedere il torneo di Montecarlo

La Guida Tv di Virgilio Sport per sapere quali match sono trasmessi in diretta