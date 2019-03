Toro da Europa, Belotti stende il Chievo

Il Torino abbatte per 3-0 il Chievo nell'anticipo delle 12.30 e ora sogna l'Europa League. Dopo un primo tempo senza guizzi e concluso con i fischi dello stadio, nella ripresa la squadra di Mazzarri si scuote e colpisce al 76' con una prodezza da fuori area di Belotti.

L'1-0 del Gallo rompe il ghiaccio e i granata dilagano con Rincon e Zaza. In classifica il Toro (che festeggia Sirigu per il record assoluto di imbattibilità per un portiere granata) ora è sesto a pari merito con la Lazio che ha però una gara in meno. Chievo ultimo a 10 punti.

SPORTAL.IT | 03-03-2019 14:50