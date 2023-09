Toro, Demba Seck accusato di revenge porn: il video rubato e le chat hot, ma il pm ha chiesto l'archiviazione

L'ex fidanzata di Demba Seck ha querelato l'attaccante del Toro per aver condiviso un filmato esplicito girato di nascosto: la richiesta del pm, ora indagato a sua volta.

24-09-2023 10:10

Ha girato un video a insaputa dell’ex fidanzata mentre facevano sesso e lo ha inviato ad amici e conoscenti sui social. Demba Seck, attaccante 22enne del Torino, è accusato di revenge porn. La ragazza, dopo la fine della relazione, ha capito tutto e ha denunciato il fatto ai carabinieri, anche se l’indagine rischia di essere archiviata: la procura di Torino, attraverso il pm Enzo Bucarelli, ha infatti formulato richiesta in tal senso al gip. Lo racconta l’edizione di oggi de La Repubblica, attraverso un articolo firmato da Elisa Sola.

Seck, il video hot con la fidanzata girato di nascosto

Il 18 settembre 2022, poco più di un anno fa, Seck invia il video del rapporto sessuale, girato a insaputa e senza il consenso della fidanzata, ad altri. Dopo il match col Sassuolo, in particolare, scrive a un amico: “Oggi ho giocato male”. Poi invia il video, da cui scaturisce una pioggia di commenti: “Ahahahha”. “Che animale”. “Figa questa però”. Quindi i due si organizzano per andare in discoteca: “Si fra”. “Questa sera mangiamo ancora”. Proprio in discoteca Seck aveva conosciuto la sua fidanzata di allora, ragazza immagine in un locale.

Revenge porn, l’attaccante del Torino denunciato

La giovane aveva capito tutto dopo la fine della relazione con Seck, quando l’attaccante del Toro, nel tentare degli approcci per un riavvicinamento, le aveva inviato uno dei video girati di nascosto. Prontamente ha sporto denuncia ai carabinieri, sperando si trattasse solo di una minaccia da parte dell’ex. E invece quei video hot ed espliciti erano stati già condivisi. Il suo corpo sui telefonini di tutta la cricca di amici e conoscenti dell’ex, conditi peraltro da commenti boccacceschi.

Il racconto ai carabinieri dell’ex fidanzata di Seck

Nella deposizione ai carabinieri c’è il racconto della ragazza delle breve love story col giovane attaccante senegalese del Toro:

“Un anno fa mentre lavoravo ho conosciuto Demba Seck. Fino a settembre ci sentivamo in maniera sporadica su Istagram. Fino a quando non mi ha invitata a una sua partita, Torino-Sassuolo, il 17 settembre 2022. Da quel giorno ci siamo incontrati altre volte. Mangiavamo fuori, dormivo spesso da lui. Lo accompagnavo agli allenamenti e facevamo sesso. Il 20 ottobre ho deciso di terminare questa frequentazione, perché avevo capito di essere stata presa in giro. Lui da me voleva soltanto sesso e io volevo una relazione diversa, perché iniziavo ad affezionarmi”.

Messaggini e minacce, poi l’invio del filmato

Lo scorso 22 gennaio, dopo la chiusura della relazione, Seck incontra di nuovo la ragazza in discoteca: sta consolando una collega, le sta rivelando di essersi sentita usata proprio dall‘attaccante del Toro. A quel punto iniziano le minacce, come rivelato dalla giovane:

“Seck mi ha mimato il gesto del taglio della gola minacciandomi, dicendo di non parlare di lui in giro”.

Dopo due giorni le invia un messaggio, seguito dal video hot:

“Continua a parlare, mi raccomando”.

La ragazza è disperata, ma trova la forza di raccontare tutto ai carabinieri:

“Mi sono sentita pietrificata. Ero incredula. Impietrita, imbarazzata e scossa e terrorizzata. Temo che possa mandare quei video in giro”.

Il pm tifoso del Toro: “Archiviate l’inchiesta”

E in effetti quei video erano già stati spediti a diverse persone. Ma la ragazza ancora non lo sa. La scorsa primavera firma una transazione economica con Seck: non deve parlare con nessuno di questa vicenda e deve rimettere la querela contro l’ex. In cambio lui cancellerà i video e non li girerà a nessuno. È proprio in base a questo accordo che – altra parte torbida di questa sconcertante vicenda – il pm Enzo Bucarelli chiede l’archiviazione.

In realtà però quei video sono già stati spediti e condivisi. Per questo motivo Bucarelli, che curiosamente è tifoso del Toro, è accusato di depistaggio e frode in processo penale dalla procura di Milano. Ai magistrati milanesi è arrivata una segnalazione in cui lo si accusa di aver cancellato i video durante una perquisizione. La difesa del pm: filmati eliminati perché inutili ai fini dell’indagine.