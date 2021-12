Toronto non molla Insigne: offerta da 16 milioni di euro a stagione

28-12-2021 15:50

Il Toronto punta forte su Lorenzo Insigne . Il club canadese si sta muovendo con decisione per portare in MLS l’attuale capitano del Napoli. La società nordamericana vuole sfruttare l’accordo in scadenza il prossimo 30 giugno tra Insigne e i partenopei per strappare il numero 24 agli ‘Azzurri’ a parametro zero.

Da tempo il Toronto ha avviato i contatti con l’entourage di Lorenzo Insigne . I canadesi vogliono sfruttare la situazione di stallo nella trattativa per il rinnovo tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il calciatore per convincerlo ad accettare la nuova sfida oltreoceano.

Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, nelle ultime ore il Toronto ha presentato una nuova offerta ad Insigne: sul tavolo un contratto quinquennale da 11,5 milioni a stagione più 4,5 di bonus legati a gol e assist realizzati .

Insigne sta valutando attentamente la proposta e non ha ancora deciso se accettare o rispedirla al mittente. In caso di fumata bianca, il contratto stipulato tra le parti dovrà essere depositato entro marzo, data di chiusura del calciomercato del campionato di MLS , per poi diventare effettivo dal primo luglio 2022, quando non sarà più legato al Napoli.

