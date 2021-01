Tortu: "Il Covid? Qualche sintomo ma sto bene"

Filippo Tortu ha da poco scoperto di essere positivo al Covid – 19.

L’azzurro, ancora in isolamento, he ha parlato durante il suo intervento a Radio Radio in occasione della trasmissione ‘Buon Compleanno Fiamme Gialle!’.

“Ho avuto qualche linea di febbre i primi due giorni, poi ora ho un po’ di raffreddore e molta stanchezza, ma sto bene. Oggi forse inizio a fare qualcosa, ma finchè non passo almeno quattro giorni senza febbre non torno ad allenarmi”.

E poi il sogno di un podio ai Giochi: “Il mio sogno, mi alleno tutti i giorni per questo. Molto probabilmente non lo raggiungerò mai, i numeri non sono dalla mia parte, ma se non lo pensassi sarebbe inutile lavorare”.

OMNISPORT | 07-01-2021 19:12