Italia-Belgio, per Schillaci l’ultima Notte Magica: l'omaggio dell'Olimpico sarà da brividi

Il saluto al capocannoniere di Italia 90 all'Olimpico prima del fischio d'inizio tra gli azzurri e i Diavoli Rossi: il comunicato ufficiale della FIGC

L’Italia torna in campo per affrontare il Belgio nella terza giornata della Nations League. Prima del fischio d’inizio, ci sarà però un emozionante tributo a Totò Schillaci. Dopo i numerosi omaggi ricevuti dai campi di tutto il mondo, anche la Nazionale, insieme a tutti i tifosi presenti, renderà l’ultimo saluto all’eroe delle “Notti Magiche” nello scenario dell’Olimpico.

Omaggio a Schillaci: il comunicato della FIGC

Di seguito, il comunicato ufficiale della FIGC:

“Un’ultima ‘Notte Magica’ per l’eroe delle ‘Notti Magiche’. Domani alle 20.30, prima del fischio d’inizio di Italia-Belgio, lo Stadio Olimpico di Roma renderà omaggio a Totò Schillaci a tre settimane dalla sua scomparsa. Un doveroso tributo all’ex attaccante azzurro nello stadio dove 34 anni fa si era consacrato agli occhi del mondo. All’Olimpico aveva infatti realizzato le prime quattro delle sei reti messe a segno nel Mondiale di Italia ’90, un bottino che gli era valso il titolo di capocannoniere del torneo e l’ingresso di diritto nel gotha del calcio. Sarà emozionante l’ultimo saluto a Totò in occasione del pre-show organizzato dall’Area Revenue della FIGC: prima si spengeranno le luci dello stadio e i tifosi saranno chiamati ad accendere le torce dei propri smartphone. Sul maxischermo comparirà quindi il volto dell’ex attaccante della Nazionale, seguito da un video emozionale che ripercorrerà i gol e le esultanze di quell’indimenticabile Mondiale, mentre il centro del campo sarà illuminato dalla scritta ’19, Schillaci’. Dalla Tribuna Tevere si alzeranno infine delle fontane luminose. Luminose come gli occhi di Schillaci dopo un gol, uno sguardo spiritato che ha mandato in estati milioni di italiani diventando il simbolo delle ‘Notti Magiche’”.

Schillaci, l’omaggio a tre settimane dalla sua scomparsa

Sono passate tre settimane dalla scomparsa di Totò Schillaci, indimenticabile simbolo delle “Notti Magiche” di Italia ’90, che resterà per sempre nella memoria e nel cuore di tutti i tifosi azzurri. L’ex attaccante della Nazionale si è spento lo scorso 18 settembre, all’età di 59 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon, per il quale era già stato operato due volte.

Simbolo e icona indiscussa del calcio italiano, Schillaci ha regalato emozioni indimenticabili non solo con la maglia azzurra, ma anche con quelle del Messina, della Juventus e dell’Inter. Questa sera, all’Olimpico, arriverà l’ultimo tributo per il capocannoniere di Italia ’90, in quello stesso stadio dove incantò il mondo con le sue giocate e i suoi gol.

Italia, la squadra di Spalletti sfida il Belgio

Il tributo a Totò Schillaci si terrà oggi, giovedì 10 ottobre, allo Stadio Olimpico, prima del fischio d’inizio del match tra Italia e Belgio, valido per la terza giornata del Gruppo 2 della Lega A di Nations League.

La squadra di Spalletti, reduce da un deludente Europeo, ha iniziato la nuova competizione con tutt’altro piglio, conquistando vittorie contro Francia e Israele. I Diavoli Rossi, invece, dopo aver battuto Israele, cercheranno riscatto dopo la sconfitta subita contro gli uomini di Deschamps nel secondo turno.