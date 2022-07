Toto Wolff e la strategia di gara delle Mercedes nel Gp di Francia

21-07-2022 10:06

Dare fastidio, intromettersi, essere la mina vagante tra le prime due scuderie che si giocano il mondiale.

Questo brevemente riassunto è l’idea che ha in mente il Team Principal della scuderia Mercedes per affrontare la seconda parte di stagione in maniera completamente diversa da quanto successo fino a poche gare fa.

L’inizio dell’anno per le Frecce d’Argento infatti è stato un incubo. Tanti problemi di aerodinamica e il porpoising hanno costretto Hamilton e Russell a perdere tanti punti da Red Bull e Ferrari, più continue e con meno probelmi di affidabilità.

Adesso però la Mercedes, sta vivendo certamente un momento positivo e sembra aver trovato la strada giusta per tornare a lottare ed essere protagonista: certo il divario con Ferrari e Red Bull, seppur ridotto rispetto ai primi mesi del 2022 resta ancora ampio, ma l’ottimismo e la fiducia sono cresciuti in maniera esponenziale, confortati anche dai risultati ottenuti.

Nelle ultime quattro gare infatti, la W13 ha portato i suoi piloti a podio, e anche Hamilton ha visto una netta ripresa, finendo al terzo posto per tre volte consecutive. In Francia una nuova sfida, su un tracciato, quello del Paul Ricard, che potrebbe nuovamente favorire le Frecce d’Argento.

“Nelle prime sette gare della stagione siamo andati tre volte a podio, mentre nelle ultime quattro siamo sempre finiti nei primi tre: sono contento di queste prestazioni che segnano un netto miglioramento, siamo nella direzione giusta e riflette lo sforzo mastodontico della squadra in questo periodo. La comprensione della W13 cresce in ogni giro, e lo sviluppo si riflette nei risultati”.

“In Austria eravamo molto veloci ma non ancora abbastanza per tenere testa a Ferrari e Red Bull. Dobbiamo continuare a recuperare quei decimi e portare nuovi sviluppi sulle vetture, e faremo lo stesso anche qui in Francia. Le sfide che si presenteranno al Paul Ricard dove c’è una pista con l’asfalto liscio e ci sono curve di tutti i tipi, e in più sono presenti diversi rettilinei. Che obiettivo avremo?Dare fastidio là davanti, sperando di tornare sul podio. Nyck sostituirà Lewis nella prima sessione di prove libere, siamo curiosi di vedere come se la caverà”.