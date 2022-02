Tottenham, Conte rivela: "Con Kulusevski Paratici mi volle danneggiare all'Inter"

23-02-2022 16:15

Dejan Kulusevski ha trovato il suo primo col con Tottenham nella gara vinta 3-2 dagli Spurs sul Manchester City. Il tecnico Antonio Conte, nel corso di un’intervista rilasciata a Standard Sport, ha rivelto un aneddoto del passato che riguarda proprio lo svedese, oltre a parlare brevemente anche di Romelu Lukaku:

“Lukaku? Paratici provò a portarlo alla Juve perché sapeva che mi piaceva e che lo volevo a tutti i costi in squadra. Kulusevski chiesi di prenderlo dalla Juve quando ero all’Inter. Paratici però mi volle tagliare fuori dall’affare, non per ‘rafforzare’ la Juventus, ma per danneggiare me”.

OMNISPORT