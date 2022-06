Tottenham, ecco Perisic: "Da anni volevo venire in Premier. Un onore ritrovare Conte"

02-06-2022 20:37

Inizia l’avventura di Ivan Perisic al Tottenham, dove si è guadagnato un biennale di 11 milioni a stagione. Una cifra decisamente superiore rispetto a quella offerta dall‘Inter, una scelta dunque molto facile da prendere.

Nella giornata di oggi Perisic ha risposta alle prime vere domanda da nuovo giocatore degli Spurs:

“Fin dai primi contatti con la società ho detto al ds e ad Antonio Conte che mi sarebbe piaciuto venire al Tottenham. Fin dal 2009 sono stato molte volte vicino a trasferirmi in un club di Premier e alla fine è arrivato il momento. Sono impaziente di giocare. Lavorerò davvero duro. Adoro lavorare sodo per la squadra dato che solo in questo modo si possono conquistare trofei importanti. Posso giocare in varue posizioni nel sistema in cui sta giocando il Tottenham. Porterò anche parecchia esperienza. Ho giocato per molti ottimi club e, come ho detto, non vedo l’ora di incominciare a giocare, ad allenarmi e a dare il massimo”.

Fondamentale nella scelta anche la presenza di Antonio Conte:

“È un onore lavorare ancora con un tecnico come lui. All’Inter abbiamo lavorato bene, abbiamo conquistato il campionato dopo 10 o 11 anni, è stato un anno splendido. Sono davvero contento di ritrovarlo. Credo che assieme faremo bene anche qui in Inghilterra. Vive il calcio ogni secondo, ogni ora, ogni giorno… Pure quando dorme pensa al calcio! È appassionato e cerca sempre di vincere, mi piace il suo personaggio e so che faremo un ottimo lavoro qui”.