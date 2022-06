Tottenham-Kane: avanti insieme

04-06-2022 21:09

Fino a un anno fa, Harry Kane stava spingendo con tutte le sue forze per lasciare Londra e il Tottenham e trasferirsi alla corte di Pep Guardiola al Manchester City. Frustrato dai risultati deludenti, il centravanti dell’Inghilterra era molto lontano dagli Spurs.

Ora invece con l’arrivo in panchina di Antonio Conte le cose sembrano molto diverse, e Kane sembra ben felice di proseguire la sua carriera con la maglia del Tottenham. Inoltre, secondo quanto riportato da The Athletic, l’attaccante inglese è pronto a rinegoziare il proprio contratto attualmente in scadenza il 30 giugno 2024