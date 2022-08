Tottenham: ufficiale Destiny Udogie

16-08-2022 23:56

Era nell’aria, ora è ufficiale. Il Tottenham annuncia mediante i propri social l’acquisizione a titolo definitivo di Destiny Udogie dall’Udinese. L’esterno sinistro bianconero, sbocciato nell’Hellas Verona, ha firmato un contratto con gli Spurs guidati da Antonio Conte per tutta la stagione 2022-2023 al fine di maturare il suo percorso di crescita, trasferendosi a Londra a partire dalla prossima annata sportiva. Secondo il portale specializzato Transfermarkt, il valore di mercato del classe 2002 è di 17 milioni di euro. Un affare in prospettiva per la squadra allenata da Antonio Conte.