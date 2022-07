18-07-2022 11:10

In questo c’eravamo tanto amati, in cui sono i silenzi e le fotografie postate sui social a descrivere il presente di Francesco Totti e Ilary Blasi la distanza tra gli ex coniugi pare aumentare con una proporzione severa, implacabile.

Ilary con i suoi figli, mano nella mano nelle stories, che posta un’immagine simbolica: uniti senza Totti, lontano da loro e da questa vacanza attesa e magnificata da un diario di viaggio che la Blasi contribuisce con cadenza puntuale, senza lasciare nulla al caso.

Sua sorella Silvia, protagonista della Totti-Blasi spa, ha scattato presumibilmente quella foto che li vede di spalle, in quattro, pronti a salutare un passato recente che tanto ha intrigato sui social.

La foto di Ilary che segna l’addio

Pronti a dichiarare che, comunque sia andata e andrà, c’è un prima e c’è un dopo. Francesco Totti è a Roma, nella sua villa del Torino dove ha scelto di rimanere secondo quanto riporta Il Messaggero almeno fino al rientro dei figli e dell’ex moglie e dove, in effetti, hanno soggiornato viste la metratura imponente, senza problemi.

Ilary si è allontanata dall’Italia in tempo utile per evitare avvocati, commercialisti e consulenti, concedendosi dieci giorni in Tanzania con i tre figli Cristian, Chanel e Isabel.

Sul finire, quindi, di questa esperienza quasi catartica ha deciso di condividere un’immagine che li vede uniti, unici quasi nel ribadire che qualunque cosa si andrà consumando, ci sarà sempre per i suoi ragazzi. Un concetto che ha ribadito in maniera inconfutabile nel comunicato così analizzato, spezzettato, in cui ha annunciato in modo chirurgico la separazione.

Totti preferisce padel e affidarsi al suo avvocato

Totti continua a rimanere nella Capitale e a dividersi tra padel, Vincent Candela e le telefonate a Antonio Conte, il suo avvocato con il quale ha intensificato i rapporti per via dell’accordo extragiudiziale che eviterà, se perfezionato, ad entrambi il tribunale ma sul quale va sancito ogni minimo dettaglio.

Non una dichiarazione, non una parola se non qualche battuta utile ai social da parte del capitano della Roma e i consueti impegni nel tentativo di spostare l’attenzione mediatica su altri temi.

Affari e famiglia di casa Totti-Blasi

La Totti-Blasi spa è un intreccio di affari e famiglia che investe ogni singolo componente dei rispettivi nuclei familiari, a partire dalla mamma e dal fratello Riccardo che, al pari del cugino Angelo, hanno sempre ricoperto un ruolo anche societario con attenzione a mantenere saldo il controllo sugli investimenti, attività e proprietà riconducibili alla Number10 e alle realtà satellite.

Idem dicasi per Ilary che, ad eccezione fatta per sua sorella Melory (che ha scritto su Instagram però il proprio disagio rispetto a certi amici e alle loro esternazioni) ha scelto con suo marito di rimanere lontana da questi importanti intrecci, scegliendo la professione di ortottista.

Una dichiarazione alla quale Alex Nuccetelli, pr romano ed ex marito di Antonella Mosetti, ha deciso di replicare con una lunga intervista al Corsera con un impatto anche sulla figura di Noemi Bocchi, la nuova presunta compagna dell’ex capitano della Roma da circa sei-otto mesi, secondo quanto ricostruito da Dagospia.

Fonte: IPA

Il rientro di Ilary: lo scenario

Il 20 luglio è previsto il rientro, secondo le indiscrezioni, di Ilary Blasi dall’Africa con la sorella Silvia e i tre figli: allora sarà tutto più definito, a partire dalla privatissima comunque questione dei beni e delle società, che dovranno essere divise e dove sceglieranno di risiedere gli ex coniugi.

Totti lascerà, presumibilmente, la villa del Torrino scelta come residenza della loro famiglia per la sua dimora all’Axa o l’appartamento all’Eur, dotato di ogni più avanzato confort tecnologico e dalla vista mozzafiato, poco distante dalla villa in cui continueranno a vivere i suoi figli e l’ex moglie. Si sarebbe visto anche a Sabaudia, nella residenza estiva scelta all’ombra del Circeo, ma in completa solitudine.

Ilary per ora ha scelto di comunicare attraverso i social, come all’epoca preferì le interviste e il supporto dell’amica e collega Silvia Toffanin per proteggere la sua separazione (con il senno di poi) da continue interferenze.

