Totti smentisce via social la crisi con la nuova compagna, Noemi Bocchi e si appresta ad affrontare la separazione da Ilary in tribunale se non si raggiungerà un accordo prima del 14 marzo

09-02-2023 11:41

Non ha mai gradito il trattamento mediatico della sua vita privata, neanche quando il matrimonio con Ilary Blasi sembrava inossidabile, chiuso in una bolla di inviolabilità. Anche nei confronti di Noemi Bocchi, sua nuova compagna da circa un anno, Francesco Totti adotta la medesima attenzione smentendo, attraverso un post sui suoi account ufficiali, la crisi su cui si è vociferato e molto da quando sono rientrati in Italia, a Roma, dalla loro vacanza ai Caraibi e a Miami.

Totti ha pubblicato un post che vorrebbe scansare via ogni equivoco, ogni ombra sul loro rapporto. E addomesticare quei rumors che li riguardano.

Il pranzo con Noemi Bocchi a Santa Severa

Il per sempre capitano della Roma si è concesso un pranzo in famiglia, con Noemi e il figlio maggiore Cristian a cui si è unito un amico in uno dei ristoranti preferiti da sempre da Totti, L’Isola del Pescatore sulla spiaggia di Santa Severa, poco distante dalla Capitale. Un luogo familiare, dove è sempre stato accolto e protetto e che anche Ilary amava frequentare.

Addirittura fu lì – pare – che Totti le fece la proposta di matrimonio. Stavolta, sul mare ni una giornata invernale assolata, l’ex capitano pubblica la foto di Noemi e aggiunge un sottofondo che arricchisce di elementi il ritratto:

“Basta uno sguardo”.

I rumors sulla crisi tra Totti e Noemi

La coppia sembra serena e rasserenata, distesa in occasione di un pranzo domenicale in famiglia al pari delle gite fuoriporta di Ilary con Chanel, molto attiva suo social, e con la piccola Isabel che papà Totti segue con maggiore frequenza dedicandosi anche alle piccole attività quotidiane come andare a prenderla all’uscita da scuola (la bimba frequenza la prima classe delle scuole primarie).

La guerra dei Rolex in aula

Totti, nonostante le indiscrezioni sugli screzi con la nuova compagna, sarebbe ancora più vicino alla famiglia costituita con Noemi e i loro figli soprattutto in questa fase assai delicata. Dopo l’ultima udienza in tribunale, è palese la volontà di tentare di individuare un accordo che soddisfi entrambi gli ex coniugi, che sono molto distanti ancora sui Rolex.

Dalla sua Ilary Blasi vorrebbe i preziosi orologi che l’ex marito, con tanto di fatture e pagamenti, avrebbe dimostrato destinati alla sua collezione; un punto questo che continua a dividere, anzi a non risolvere ancora in aula la controversia sul famigerato inventario, presentato dall’avvocato Alessandro Simeone, rappresentante della conduttrice.

La causa di separazione Totti-Blasi

Si vedrà se da qui al 14 marzo, data che dovrebbe vederli in tribunale per la causa di separazione, ormai inevitabile ed imminente e sulla quale i rispettivi rappresentanti legali starebbero lavorando. L’accordo extragiudiziale andrebbe a garantire una soluzione più pacata, eviterebbe tre anni come minimo di battaglia in tribunale e relativi effetti per entrambi e la loro famiglia.

Anche Ilary ha un compagno, Bastian Muller, che pare abbia avuto un ruolo in questa distensione sopravvenuta nelle ultime settimane e che ha consentito anche la ripresa di un dialogo, dopo mesi di soli messaggi Whatsapp, tra gli ex coniugi Totti.

All’emotività potrebbe subentrare la volontà di chiudere il primo procedimento senza ulteriori scosse, per evitare che quanto tocchi guardaroba, beni di lusso, accessori e quanto richiesto da Ilary abbia ulteriore visibilità a livello mediatico, oscurando il secondo processo ovvero la causa di separazione sulla quale si starebbe ancora lavorando.

Le indiscrezioni su Totti e Noemi

Dicevamo che la privacy ha segnato una carriera trentennale per Totti, indiscusso re di Roma e per sempre capitano giallorosso, il quale ha prediletto una cifra che – anche prima delle nozze con Ilary -è stata dettata dall’esigenza di ritagliarsi uno spazio esente dall’ingombrante presenza dei media.

E ciò nonostante frequenti preferibilmente sempre gli stessi luoghi, abbia gli stessi amici di sempre e preferisca curare e coltivare i legami familiari con la mamma Fiorella, il fratello Riccardo e i cugini, oltre agli amici storici.

L’avvento di nuovi attori, in questa dolorosa separazione, come la nuova compagna Noemi Bocchi, non hanno però sempre come risultante la tutela e il mantenimento di questa discrezione. E anche i presunti attriti tra loro sarebbero arrivati, sui social, agli esperti in materia.

