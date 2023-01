Dopo la presunta gravidanza di Noemi, in un momento delicato, smentita da Alex Nuccetelli, nuovo capitolo alimentato sui social dall'assenza dell'anello al dito di Totti. Che sta succedendo con la compagna?

31-01-2023 16:46

Da calendario il 14 marzo si avvicina rovinosamente. Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo quasi vent’anni di vita condivisa si schiereranno da parti opposte in un’aula per decidere che ne sarà del loro matrimonio: quel tratto di vita intrecciata, oltre la diretta delle nozze alla basilica dell’Ara Coeli, gli abiti Giorgio Armani, carriere da numeri 10 nei rispettivi campi d’azione. Tre figli e ambiziosi differenti, ma poi non così incompatibili. Oggi che quella data segna una cesura, affiora dai social – neanche a dirlo – il sospetto che tra Totti e la nuova compagna, Noemi Bocchi, sia in corso una crisi.

La presunta crisi tra Totti e Noemi: indizi social

La relazione tra Totti e Noemi Bocchi, accelerata dall’intervista rilasciata al Corriere della Sera, che aprì uno squarcio tale da investire senza remore Ilary, i Rolex e quel che toccava la loro lunga convivenza, comprese le rispettive famiglie e i legami solidi e indissolubili che trascendono la dimensione pubblica, starebbe subendo una sorta di primo assestamento.

Secondo i rumors è stata proprio Noemi Bocchi a spingere perché la loro storia fosse ufficializzata, dopo le foto di Roma-Genoa a febbraio, le voci che nella Capitale si rincorrevano celeri e documentate, e a Dubai ha sfilato al fianco del per sempre capitano con eleganza e discrezione, come necessita questa delicata situazione.

Fonte: IPA

La relazione con Noemi tra smentite e ufficialità

Poi la convivenza a Roma Nord, in uno splendido attico in affitto che soddisfa le esigenze di una famiglia allargata che, però, proprio per le difficoltà legate alla celebrità dei personaggi subisce continue prove, pressioni. Come parrebbe anche stavolta. Stando a quanto notato da un utente sui social, Noemi Bocchi non era presente a una serata dove invece c’era l’ex capitano della Roma.

Dalle immagini in questione, sembrerebbe che Totti non indossasse l’anello che simboleggia l’unione con la nuova compagna che, a sua volta, vivrebbe una difficoltosa e tumultuosa separazione dall’ex Mario Caucci, imprenditore del marmo. Eppure, a pochi giorni dalla smentita della sua gravidanza da parte di Alex Nuccetelli, i soliti sospetti su una crisi arrivano puntuali.

Totti continua a vivere nel super attico preso in affitto a Roma Nord proprio insieme alla Bocchi. Un dibattito che starebbe animando il post pubblicato dall’esperta di gossip, Deianira Marzano, su Instagram.

Fonte: IPA

Il video di Chanel con Totti

Secondo elemento che lascia pensare a una sorta di tensione nella coppia, non nuova a dire il vero in questi mesi a momenti complicati come quando Noemi venne fotografata in lacrime durante una cena con Totti, sarebbe poi il video di Chanel pubblicato su Tik Tok mentre lei e il padre mentre intonano “Unica” di Antonello Venditti. Un riferimento, neanche troppo velato, al Sei Unica che ha aperto la storia tra i genitori e al quale Totti ha dedicato il suo libro, “Un capitano”.

Fonte: ANSA

Il ritorno in tv di Ilary Blasi

Ilary Blasi, in attesa del ritorno dell’Isola dei famosi per aprile, in compagnia di due plausibili opinionisti quali Vladimir Luxuria e Enrico Papi starebbe trascorrendo alcuni giorni di vacanza con il nuovo compagno, l’imprenditore Bastian Muller che avrebbe già passato con lei un week-end a Parigi e Capodanno in Thailandia. Vacanze da sogno, al pari di quelle di Totti con Noemi e famiglia ai Caraibi e Miami.

Ma sembrano giorni già lontani, remoti. Ora che i sospetti che qualcosa non sia sereno tra il capitano e Noemi alimenta quel retropensiero, sui social almeno, che la storia con Ilary non sia del tutto esaurita con una questione di guardaroba e la spartizione dei Rolex, su cui il tribunale è chiamato a decidere.

VIRGILIO SPORT