La storia fra l'ex capitano giallorosso e la flower designer prosegue: i due hanno visto insieme Roma-Empoli. Intanto Blasi ha portato Bastian nella maxi-villa dell'Eur.

05-02-2023 19:40

Sono ormai diversi mesi che la vita privata di Francesco Totti è sotto l’occhio del ciclone. La separazione da Ilary Blasi e l’annuncio della sua relazione con Noemi Bocchi stanno tenendo banco dalla scorsa estate, però di recente la storia dell’ex capitano giallorosso con la flower designer è stata messa piuttosto in crisi.

Totti e Noemi, il punto sul loro rapporto

Nonostante le numerose voci circolate negli ultimi giorni, la relazione fra l’ex bandiera della Roma e la sua compagna prosegue. È stato proprio l’ultimo match giocato dal club giallorosso a fornire una prova di come il loro rapporto stia andando avanti. Totti e Noemi hanno infatti guardato insieme Roma-Empoli.

Come riporta Il Corriere dello Sport, durante la partita di sabato la 34enne ha infatti postato una storia su Instagram in cui seduta sul divano del suo nuovo attico è intenta a guardare l’incontro mangiando dei popcorn. Accanto a lei si intravede un uomo, che è appunto l’ex capitano Totti.

Totti e Noemi, la loro storia va avanti

In quest’epoca sempre più social, una storia su Instagram può rappresentare ben più di tante parole. Pertanto, Totti e Noemi hanno deciso così di mettere a tacere le voci su una loro presunta crisi. Significativa anche la canzone scelta da Bocchi per accompagnare il post: ‘Mai sola mai’ di Marco Conidi.

Un brano dedicato proprio alla Roma, squadra per cui Noemi tifa da bambina. Una grande passione, assieme a quella per il padel, di certo condivisa con il 46enne Totti, che è stato bandiera del club giallorosso giocandoci in prima squadra dal 1993 fino al suo particolare ritiro nel 2017.

Totti e Ilary, la battaglia legale continua

Intanto, se la storia fra Francesco Totti e Noemi Bocchi prosegue, continua anche la battaglia legale con Ilary Blasi. Tra un’udienza e l’altra nelle aule di tribunale, arrivano infatti nuovi aggiornamenti anche sulla relazione della conduttrice televisiva con il suo Bastian Müller, imprenditore tedesco.

Come riporta Il Corriere della Sera, infatti i due hanno partecipato alla cena da Rinaldi al Quirinale e pare proprio che Bastian abbia alloggiato e trascorso la notte non in hotel, ma nella maxi-villa dell’Eur di Totti e Ilary, dove vivono anche i loro tre figli Cristian, Chanel e Isabel.