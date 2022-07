Tour de France, 19^ tappa a Laporte: primo francese a vincere

22-07-2022 17:28

Nella 19^ tappa del Tour de France, frazione senza insidie quella di oggi con un percorso del tutto pianeggiante ideale per i velocisti, ha trionfato Christophe Laporte. Secondo Jasper Philipsen, terzo un ottimo Alberto Dainese. Quinto Tadej Pogacar, che guadagna appena 5″ sulla maglia gialla Vingegaard.

La 19^ tappa si è decisa alla fine, col francese che scatta a 400 metri dall’arrivo e stacca il gruppo vincendo a braccia alzate. Per Laporte è la prima vittoria al Tour de France (era arrivato terzo a Calais), prima anche per un francese in questa edizione della Grand Boucle.

Il Tour de France si chiude domenica, domani andarà in scena la cronometro Lacapelle-Marival-Rocamadour. Salvo sorprese clamorose, Vingegaard trionferà nella classifica generale.

La top 10 della 19^ tappa del Tour de France 2022:

1 LAPORTE Christophe Jumbo-Visma 3:52:04

2 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck 0:01

3 DAINESE Alberto Team DSM 0:01

4 SÉNÉCHAL Florian Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:01

5 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 0:01

6 CAPIOT Amaury Team Arkéa Samsic 0:01

7 GROENEWEGEN Dylan Team BikeExchange – Jayco 0:01

8 HOFSTETTER Hugo Team Arkéa Samsic 0:01

9 MEZGEC Luka Team BikeExchange – Jayco 0:01

10 EWAN Caleb Lotto Soudal 0:01