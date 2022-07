Tour de France 2022: a Jakobsen la seconda tappa, Van Aert maglia gialla

02-07-2022 17:51

L’olandese Fabio Jakobsen della Quick-Step Alpha Vinyl, che rischiò la vita in una terribile caduta al Giro di Polonia di due anni fa provocata dal connazionale Dylan Groenewegen, ha vinto la seconda tappa del Tour de France, la Roskilde-Nyborg di 202,2 km, battendo in volata il belga Wout Van Aert della Jumbo-Visma e il danese beniamino locale Mads Pedersen della Trek-Segafredo.

Una tappa caratterizzata da tre colli insignificanti di quarta categoria e che si è risolta sostanzialmente nello sprint finale dopo neanche il forte vento aveva provocato i cosiddetti “ventagli” nel gruppo.

Van Aert, grazie ai sei secondi di abbuono del secondo posto, strappa la maglia gialla al connazionale e compagno di squadra di Jakobsen Yves Lampaert, sopravanzandolo di un secondo. Terzo a 8 secondi è lo sloveno Tadej Pogacar della UAE Team Emirates, primo tra i favoriti per la vittoria finale.

Domani si disputerà la terza tappa in terra di Danimarca, la Vejle-Sonderborg di 182 km, anche questa con tre cosiddetti Gran Premi della Montagna, tre salite di quarta categoria, poi la Grande Boucle lunedì riposerà per la prima volta e martedì comincerà il suo cammino in terra di Francia.