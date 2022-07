Tour de France 2022: George Bennet costretto al ritiro

12-07-2022 13:57

Brutte notizie in casa UAE e anche per Tadej Pogacar che perde un compagno di squadra dopo che qualche giorno fa, lo sloveno aveva perso anche Laengen, sempre a causa del covid.

Purtroppo George Bennet è risultato positivo ad un tampone anti covid e quindi deve dire addio al Tour con grande anticipo. Un problema in più per il tema emiratino e la maglia gialla in carica visto che il neozelandese si era rivelato una pedina fondamentale nel treno della formazione di Pogacar: era il penultimo uomo in salita prima che si muovesse Majka.

Bennett era risultato negativo ai test effettuati tra domenica sera e lunedì mattina durante il giorno di riposo, ma il neozelandese ha lamentato dei sintomi al termine della giornata. Al nuovo tampone a cui si è sottoposto questa mattina, è risultato infine positivo.