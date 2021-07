Tour de France, arrivano le montagne. Nibali: "Per attaccare dovrei uscire di classifica"

Anticipate da una tappa dal tracciato mosso che strizza l’occhio alle fughe, nel fine settimane la Grande Boucle affronterà asperità di un certo calibro, salite che potrebbero essere terreno di caccia ideale anche per uno come Vincenzo Nibali.

Il siciliano è in corsa in Franca con il chiaro intento di preparare i Giochi di Tokyo e in quest’ottica potrebbe testarsi provando a puntare una delle frazioni impegnative in programma nelle prossime giornate.

L’obiettivo, decisamente nobile, per il siciliano però resta vincolato al suo piazzamento in classifica generale, un fattore che al momento gli impedisce di lanciarsi all’attacco come vorrebbe.

“Domani e dopodomani ci sono due tappe abbastanza difficili. Domani sarà tirata e dopodomani si sentirà quella del giorno prima” ha analizzato il messinese.

“Ora vediamo, non c’è tanto da dire, fino ad adesso sta andando abbastanza bene, le sensazioni sono buone. È chiaro che con tre minuti è difficile andare in fuga perché dietro c’è il rischio che chiudono essendo ancora troppo vicini. Bisognerebbe uscire definitivamente di classifica per puntare alle tappe” è stata l’ammissione di Nibali che, a questo punto, potrebbe deliberatamente decidere di staccarsi dai primissimi in una delle prossime frazioni.

