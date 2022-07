Tour de France, Bardet non cambia i propri piani per la seconda settimana

11-07-2022 13:46

Il sesto posto nella generale non cambia i programmi al Tour de France di Romain Bardet, sempre deciso ad andare a caccia di un successo di tappa piuttosto che lottare per un piazzamento in classifica.

“I piani non sono cambiati. Non ho mai detto che avrei voluto staccarmi volontariamente. Mi tengo tutte le porte aperte. A parte ieri, il gruppo si è sempre giocato la vittoria, quindi sono sempre stato nella partita anche per quello. Ora ci avviciniamo sempre di più alle montagne e alle tappe decisive quindi vedremo cosa verrà fuori e quali potranno essere a quel punto gli obiettivi” ha affermato il portacolori del Team DSM, apparso ben consapevole delle difficoltà delle prossime tappe.

“Sarà una settimana molto difficile. Il Tour è stato già abbastanza intenso sinora, ma a livello di dislivello e salite non era assolutamente paragonabile a quello che ci aspetta. Mercoledì e giovedì saranno due tappe durissime, che faranno la differenza. Ma anche le altre tappe, a parte forse domani, mi aspetto che possa succedere qualcosa. Ogni giorno potrebbe essere dura” ha chiosato Bardet.