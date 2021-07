Tour de France, Cavendish su di giri per la doppietta: "Sensazione fantastica"

È un Tour de France memorabile per Mark Cavendish. Dopo i momenti bui delle ultime stagioni, con la maglia della Deceuninck-Quick Step il britannico si è completamente rilanciato e alla Grande Boule ha confermato di star vivendo una vera e propria seconda giovinezza.

L’ambiente del Wolfpack ha ridato a “Cannonball” la fiducia e lo spunto dei bei tempi, armi con cui oggi a Châteauroux il campione del mondo ha infilato il secondo successo al Tour 2021.

“Una sensazione fantastica. Mi sembra che ogni anno qui l’arrivo sia un po’ diverso, nel 2008 era in leggera salita, nel 2011 sempre un po’ in salita, ma più corto, oggi invece era più pianeggiante. Sono passati dieci anni, incredibile. È qualcosa di davvero speciale” ha commentato dopo il traguardo lo sprinter dell’Isola di Man.

“Nel finale Morkøv mi ha lasciato lo spazio ma volevo stare un altro piccolo secondo a ruota prima di partire, quindi ho cambiato treno e sono partito da lì. I ragazzi sono stati fantastici, con anche il Campione del mondo che ha dato tutto nell’ultimo chilometro” ha raccontato un Cavendish che sta cercando di non pensare al pesante confronto con Merckx.

“Non dite quel nome. Non sto pensando a niente. Ho appena vinto una tappa al Tour. Sia che fosse il primo che il 32°, ho appena vinto una tappa del Tour. Le persone lavorano per questo tutta una vita, sono entusiasta. Se ne dovessi vincere altre 50 bene, ma se non dovessi più riuscirci così sarà…”.

OMNISPORT | 01-07-2021 18:35