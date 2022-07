04-07-2022 21:03

Gli organizzatori del Tour de France hanno inviato la loro “solidarietà e compassione” per la sparatoria di domenica a Copenaghen, pochissimi giorni dopo che la città aveva ospitato la Grand Depart della corsa, una corno di 13,2 km tra le strade della città nordica.

Almeno tre persone sono state uccise nell’incidente avvenuto in un centro commerciale della capitale danese, mentre molte altre sono rimaste ferite. Ricordiamo ovviamente che la Danimarca ha ospitato le prime tre tappe della 109ª edizione del Tour, con la prima tappa a Copenaghen e le seconde due in linea molto pianeggianti, con pochi GPM davvero facili, tappe ideali per velocisti.

“Il Tour de France assicura al popolo danese la propria solidarietà e compassione in questo momento”, si legge in una dichiarazione rilasciata dagli organizzatori Amaury Sport Organisation (ASO).

“Il Tour è estremamente scioccato e rattristato per quanto accaduto a Copenaghen. La popolazione di Copenaghen ha dato a tutti i ciclisti e addetti ai lavori una delle più grandi accoglienze nella storia di questo sport, creando legami profondi con tutti i suoi seguaci. L’intera carovana del Tour de France invia le più sincere condoglianze alle vittime e alle loro famiglie”.

La prossima tappa del Tour de France si svolgerà il 5 luglio, con i corridori che affronteranno una tappa collinare tra Dunkerque e Calais.