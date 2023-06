Tour de France: dall’8 giugno la docuserie Netflix

Sette le squadre coinvolte in “Tour de France: Unchained”

Il Tour de France è la più importante corsa al mondo, trasmessa in 190 Paesi. E da giovedì 8 giugno è anche una docuserie Netflix. In tale data, infatti, sarà rilasciato “Tour de France: Unchained”. Otto puntate nel corso delle quali si scopre il dietro le quinte del Tour 2022, quello del duello tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. “La gara ciclistica più estenuante del mondo”, secondo la definizione della società di streaming americana, sarà vissuta attraverso il lavoro di sette squadre: AG2R Citroën Team, Alpecin-Fenix, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ cycling Team, Ineos Grenadiers, BORA-Hansgrohe, Team Jumbo-Visma e Team Quick-Step Alpha Vinyl.

Giusto in tempo per rivivere le avventure di 12 mesi fa, mentre ci si avvicina all’edizione 2023 della corsa a tappe francese. Il via da Bilbao sabato 1 luglio.