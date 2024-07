Tour de France, il pagellone finale: Pogacar e Vingegaard su un altro pianeta, Girmay e Cavendish nella storia

Ventisei anni dopo, Tadej Pogacar la storia l’ha riscritta per davvero: prima di lui solo 7 corridori avevano conquistato l’ambitissima doppietta Giro-Tour nello stesso anno, ma da adesso la compagnia degli “eletti” s’è allargata anche alla piccola Slovenia. Merito del ragazzo di Kasenda che sulle strade di Francia ha completato l’opera mirabilmente messa in piedi a partire dal recente Giro d’Italia. Approfittando magari di un Vingegaard non al massimo della forma (per ovvie ragioni), al quale ha già dato appuntamento per il sesto capitolo della saga nel 2025. Perché ormai il Tour è affare loro: dal 2020 a oggi, nessun altro essere umano ha saputo avvicinarsi agli alieni sopra descritti. E comunque a fine corsa un bel pagellone ci sta sempre bene.